Genker wandelclub organiseert

nationale fiets- en wandeldag LXB

04 januari 2019

12u00 0 Genk De federatie van de gezinssport houdt jaarlijks ergens in Vlaanderen z’n nationale fiets- en wandeldag. Dit jaar gaat de sportieve hoogdag voor wandelaars en fietsers door in Genk. De organisatie ter plaatse is in handen van De Wandelaar, een Genker wandelclub met de broers Eddy en Marc Thijs als bezielers. “We hebben als locatie het Thor Park genomen”, lieten de broers weten die al de contouren van de nationale fiets- en wandeldag hebben uitgetekend.

Thor Park

Het Hor Park is een gebied van 10 vierkante kilometer groot. Het licht achter de vroegere André Dumontmijn van Waterschei. “Hir vind je alles wat de Hoge Kempen te bieden heeft: mijnsteenbergen (lees, terrils), heide, dennenbossen, een mooie beekvallei, jeneverbessen en landdduinen”, aldus Marc Thijs. Opvallend oude gebouwen uit de tijd van de mijn die nog rechtstaan - veel van het gebouwenpark is al gerestaureerd en heeft een nieuwe functie gekregen - komen de wandelaars en fietsers tegen op de uitgestippelde routes. Voor de wandelaars worden vijf routes van tussen de 2 tot goed 16 kilometer aangeboden.

Door het water

Fietsers krijgen op de nationale fiets- en wandeldag leuke plekken onder de wielen geschoven. Het concept fietsknooppunten (lees, het fietsroutenetwerk als achte wereldwonder erkend) is door een Limburgs ingenieur uitgevonden. Vanuit het Thorpark zijn fietsroutes uitgewerkt. “Zo kan in Bokrijk door het water gefietst worden”, legde Eddy Thijs uit. “Dat mag je letterlijk nemen. Het fietspad neemt je mee drwars door de vijver van de ene naar de oever. En op een bepaald moment fiets je op ooghoogte voorbij de wateroppervlakte van de ontdubbelde vijver. Ook kan je in Bosland (Hechtel- Eksel) leterlijk tussen de bomen fietsen.” Meer informatie over de nationale fiets- en wandeldag die op 22 september dit jaar doorgaat in het Thor Park op www.wandelkrant.be.