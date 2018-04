Genker Tragedie met 120 amateurkunstenaars 20 april 2018

Verschillende verenigingen van amateurskunsten slaan de handen in elkaar voor Genker Tragedie.

Liefst 120 niet-professionele kunstenaars verzorgen een totaalspektakel met theater, dans, zang en muziek. Bij zo'n megavoorstelling past een gerenommeerd regisseur. Jaak Lema moet alles in goede banen leiden. Lema maakte onder meer naam met de voorstelling '14-'18.





Welgeteld 120 creatievelingen reageerden op de oproep van de stad om deel te nemen aan het project.





Griekse mythes

Volgens Lema zijn Griekse sages en mythes de ideale basis om de spelers uit verschillende culturen en kunstvormen te verenigen.





In tegenstelling tot wat de titel van het spektakel doet vermoeden, wordt het geen trieste voorstelling. Genker Tragedie is een feest, een belevenis en een avontuur. "Geen klassieke podiumproductie, maar een opeenvolging van verschillende korte en verrassende theaterstukken, vertelsels en figuren", besluit Lema.





Drie opvoeringen in C Mine zijn vastgelegd op 8,9 en 10 juni. Meer info op www.c-mineculturcentrum.be.





