26 november 2018

12u00 0 Genk Theo Achten (79), een gepensioneerd onderwijzer uit de wijk Driehoeven, heeft niet enkel een grote passie voor het Genker dialect. Hij heeft ook een aantal boeken in het dialect van z’n stad geschreven. Vanavond stelt hij in zaal Kempengalm in Zwartberg de publicatie “Zo zègge ve dat” voor. Of vertaald in het Nederlands: “Zo zeggen wij dat”.

Het samenstellen van het boek was een werk van lange adem. “Ik heb er vijftien jaar aan gewerkt”, vertrouwde de man toe die ook lid is van Veldeke Genk, een verenging die ijvert voor het in stand houden en bevorderen van het dialect. “Al sik ergens in Genk kwam, hoorde ik wel een uitdrukking. Ik schreef die op en pinde de velletjes papier op een nagel. In “Zo zègge ve dat” staan 480 uitdrukkingen, spreuken en spreekwoorden. Zoals? Geen oog tougedoeën! Geen oog dichtgedaan. Of Iemes iet opbènne. Wat Imeand eits wijsmaken betekent.”

Een volkse taal

Theo Achten brengtr op elke pagina ook een kortverhaal die handelen over Het brierke of Geenen ‘Otto (Geen auto) en Kèrmeskoers. “Ik heb ze in de vorm van een dialoog geschreven. Zo zijn ze makkelijker te begrijpen”, vindt hij. Theo Achten is een vurig verdediger van het dialect in het algemeen en dat van Genk in het bijzonder. “Het is onze voertaal die we in stand moeten houden. Het is slecht gesteld met het dialect. Het gaat sterk achteruit. Het dialect is ons belangrijkste onroerend erfgoed. Meer nog, ons intiemste erfgoed. Het komt diep van binnen.” Het Genker dialect kent een grote rijkdom. “Ze bevat zes klanken die je in geen enkel ander dialect tegenkomt”, wierp Theo Achten op. “Het is een zéér volkse taal. Het Genker dialect bevat véél volkswijsheden en is kleurrijk.” Het dilectboek “Zo zègge ve dat” kost 15 euro en kan bij Theo Achten besteld worden (089. 38.18.85).