18 januari 2019

12u00 0 Genk Vandaag ontving burgemeester Wim Dries (CD&V) voor het tiende jaar op rij de Gestelde Lichamen. Dat zijn namelijk de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het onderwijs, het gerecht en vele andere sectoren van de samenleving. Met 617 waren ze. Het sleutelwoord in het beleid dat de burgemeester en het college van CDéV en Pro Genk (sp.a) uit de doeken deed, is “verbinden”. Bij wijze van proef werden de aanwezigen uitgenodigd om een app te dowloaden. Hierin gaven ze aan met wie ze in de zaal een verbinding aangingen. Wat betreft de fysieke verbinding deed de burgemeester een opmerkelijk oproep aan de aanwezigen. “Ik roep onze gasten op om samen met ons te lobbyen voor meer en betere treinverbindingen vanuit het station van Genk”, zei Wim Dries.

“Alleen zo kunnen we koning auto onttronen in de stad”, vervolgde hij. “Zo kunnen we op weg naar voldoende duurzame alternatieven voor de mobiliteit in Genk. Wel, zo’n mobiliteit is één van de sleutels tot een groenere toekomst”, verzekerde de burgemeester. Voor het stadsbestuur is “verbinden” niet enkel letterlijk maar ook figuurlijk een werkwoord.

Wat het college op verschillende domeinen in de praktijk gaat proberen waar te maken. “We zetten in op een kwaliteitsvolle en snelle toegang tot internet”, lichtte Dries toe. “We zijn één van de pilootsteden in Vlaanderen om digitaal te versnellen. Zo gaan we in enkele wijken supersnel internet mogelijk maken door de glasvezelkabel rechtstreeks tot in de huizen van de mensen te brengen. Nog dit voorjaar zullen de eerste huizen in Genk worden aangesloten en kunnen alle operatoren hun diensten aanbieden aan de huishoudens.”

Bestrijding van de armoede in Genk is méér dan ooit een prioriteit van de nieuwe bestuursploeg. Burgemeester Dries heeft armoede zelfs in z’n portefeuille van bevoegdheden opgenomen. “Ook hier staat verbinden centraal”, liet hij verstaan. “Goede verbindingen verhogen de kansen op werk en opleiding.” Eerste schepen Angelo Bruno (Pro Genk) is het ook belangrijk dat mensen, buurten, families en vrienden verbinden. “Vak wordt gehamerd op verschillen tussen mensen”, liet hij verstaan. “Er zijn meer gelijkenissen dan we vaak denken. We gaan nog méér investeren in voorzieningen en activiteiten in het centrum en in de wijken om mensen méér bij elkaar te brengen.”

De stad gaat werk maken van minder autoverkeer. “We willen koning auto van z’n troon stoten”, aldus Wim Dries. “We versterken de groene verbindingen, leggen extra veilige en aangename fietspaden aan en gaan nog verder investeren in deelauto’s en deelfietsen.” Het openbaar vervoer wordt hierbij niet vergeten. “We gaan het G-net (lees, stadsbussen) onder de loep nemen. De verbinden van de wijken met het centrum en tussen de buurten moet verbeteren”, besloot Wim Dries.