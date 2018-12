Genker asiel herkent aanbod

honden en katten op sociale media LXB

28 december 2018

12u00 1 Genk Het gratis weggeven van honden en katten op Facebook en andere sociale media is ook herkenbaar in het dierenasiel van Genk. Volgens An Fransen, de verantwoordelijke van het asiel, worden als gevolg van het fenomeen op sociale media echter niet minder honden en katten binnengebracht. “Afgelopen nacht registreerden we de duizendste hond van het jaar”, laat ze ons weten.

“Het is een stijging van zo’n 150 ten opzichte van vorig jaar”, vertelt An Fransen. “De voorbije jaren schommelt het aantal honden die we hier opvangen tussen de 850 en 1.000. Zelf heb ik geen verklaring voor de toename van het aantal honden.” Het aantal katten dat dit jaar naar het asiel zijn gebracht, komt uit op goed 500. “De laatste jaren halen we ongeveer hetzelfde cijfer”, licht Debbie De Rossi, de verantwoordelijke voor de katten in het Genkse asiel, toe. Ze is bekend met het fenomeen van het aanbieden van honden en katten op sociale media. Ze maakt hierbij wel een kanttekening. “We weten dat kittens op sociale media worden aangeboden, maar inspecteurs van dierenwelzijn floten hen terug. De katjes waren niet gesteriliseerd, en dat is verplicht.”

Nadelig

“Het gebeurt de laatste tijd meer dat honden en katten op de sociale media aangeboden worden”, stelt An Fransen. “Bij een aantal loopt het goed af, maar bij evenveel of meer is het nadelig voor de dieren. Veel mensen die ingaan op het aanbod beslissen op basis van hoe de hond er uitziet terwijl een beschrijving van z’n gedrag ook mee moet wegen. En het gebeurt dat daar geen of onvoldoende informatie over wordt gegeven. In ons asiel besteden we er wel véél tijd en aandacht aan”, aldus Fransen. “We hebben de expertise en kunde om met honden en katten om te gaan.”