Genkenaren stellen hun woonkamer

open voor optreden lokale artiesten

LXB

01 april 2019

12u00 0 Genk 30 concerten organiseren in 30 Genkse huiskamers en op één dag, meer bepaald 30 april! Een simpel concept dat straks aan z’n vijfe editie op rij toe is maar het initiatief is ondertussen wel een begrip in Genk geworden. Dit jaar zijn zelfs 40 huishoudens bereid gevonden om een deel van hun woning ter beschikking te stellen van welgeteld 30 verschillende artiesten. “We breien dit jaar nog een bijzonder hoofdstuk aan 30/30/30", stelt de schepen van cultuur Anniek Nagels. “Zo laten we in enkele collectieve huiskamers muziek klinken”, vult ze aan. “Vanuit het idee dat bepaalde grote huiskamers en hun bewoners telkens toch kleine gemeenschappen zijn, organiseren we dit jaar enkele muzikale hoogstandjes op unieke locaties.”

Lokale artiesten

Muziek zal te horen zijn in een woonzorgcentrum, de inkomhal van een appartementsblok, het atrium van Ziekenhuis Oost- Limburg of een exporuimte zoals The Gallery hartje Genk. De werkgroep achter 30/30/30 zocht en vond lokale organisatoren. Zo worden op de openingsdag van de 1-meikermis in Genk de typische kermisdeuntjes vervangen door songs van lokale artiesten. “Of het nu de postpunk is van Siglo XX of de klassieker Marina van Rocco Granata: we gaan geen enkele genre uit de weg”, zegt schepen Nagels. Ook het Genker Citékoor treedt op in de volkstuintjes van Nomadland dat dichtbij Lobiomiste in Zwartberg ligt. Het koor brengt een potpourri van onder andere Vlaamse en Italiaanse liedjes. Onder het motto “Met Bas op de sofa” zal in de huiskamer van An Baptist, de mama van Bas (de jongen die gestorven is nadat complicaties optraden toen hij een nieuw hart ingeplant kreeg). Meer info op www.genk.be.