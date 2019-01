Genkenaars springen massaal op de deelfiets LXB

09 januari 2019

12u00 0 Genk Met bijna 1.431 gebruikers is het fietsdeelsysteem een schot in de roos. Amper een jaar na de lancering doorkruisen de Genkenaars massaal de stad op een van de 200 groene fietsen van Mobit.

Samen deden ze bijna 11.000 ritten en legden ze meer dan 19,5 kilometer af met een groene fiets. “Gemiddeld fietst een gebruiker 1,8 kilometer per rit”, zegt schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore. Toch moet hij toegeven dat de Genkenaars desondanks niet minder de auto gebruiken. “We zien dat vooral jongeren de fiets gebruiken. Of pendelaars nemen een groene fiets van en naar hun werk in de stad. Ook handelaars doen kleine verplaatsingen met een deelfiets. Voor anderen is de groene fiets een motivatie om voortaan méér met de fiets te rijden.”

Autodelen

Vijf jaar geleden werd in Genk gestart met autodelen. Cambio stelde twee wagens ter beschikking aan het station. “Nu staan er vier auto’s in de stad”, zegt Dhoore weten. “Tot nog toe hebben 125 personen gebruik gemaakt van autodelen.”

Verder is er ook nog de Zenca. “Sinds december vorig jaar stellen we een elektrische auto ter beschikking”, aldus Dhoore. “Je kan er 100 kilometer mee rijden, je kan de auto aan een laadpaal dicht bij de standplaats aan het station weer opladen. Het is een kleine bestelwagen waarmee je een bestelling kan gaan afhalen of gaan winkelen.” De Zencar wordt tijdens de kantooruren exclusief gebruikt door personeel van de stad. ‘s Avonds en in het weekend kan iedereen een rit maken met de elektrische auto.