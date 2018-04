Genkenaar verwondt twee inspecteurs 05 april 2018

02u29 0 Genk Twee inspecteurs zijn dinsdagavond lichtgewond geraakt bij een tussenkomst op de Keistraat. Een Genkenaar verzette zich hevig tijdens de arrestatie en verwondde zo twee inspecteurs.

Dinsdag rond 19.30 uur kreeg politie CARMA een oproep binnen van slagen en verwondingen in het kader van een familiaal conflict op de Keistraat. Een 22-jarige man bedreigde familieleden en buren met een mes en bracht er enkele vernielingen mee aan. Twee politieploegen gingen ter plaatse. De twintiger verzette zich hevig tijdens de arrestatie. Twee inspecteurs raakten hierbij lichtgewond en een van hen is minstens een week arbeidsongeschikt. Gisteren verscheen de man voor de parketmagistraat in het commissariaat van Genk en kreeg strafbemiddeling opgelegd. Hij werd in de loop van de dag vrijgelaten. (MMM)