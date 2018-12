Genkenaar riskeert 6 maanden voor dealen aan minderjarigen DSS

13 december 2018

Een 23-jarige jongeman uit Genk riskeert 6 maanden cel met uitstel voor het invoeren, bezitten en verkopen van drugs aan minderjarigen in 2016.

De jongeman liep toen nog school aan het Technisch Instituut Sint-Lodewijk. Bij een drugscontrole op school liep de jongeman tegen de lamp. Na het uitlezen van zijn smartphone konden de onderzoekers opmaken dat hij aan een aantal minderjarige medeleerlingen dealde.

Zijn verdediging haalde aan dat de jongeman tegenwoordig een goede job uitoefende en zijn leven op de rails heeft. Deze aanvaring met de politie was voor hem een ernstige ‘wake-up call’.

Hij dealde de drugs in een garage in de buurt, en wist naar eigen zeggen niet dat de meisjes aan wie hij de drugs verschafte, minderjarig waren. “Het was ramadan, dus dan vertel ik de waarheid” liet de Genkenaar in zijn verklaring optekenen. Het openbaar ministerie vordert een celstraf met uitstel van 6 maanden.

Vonnis op 9 januari.