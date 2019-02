Genkenaar richt ravage aan in gezinswoning na relatiebreuk: mazout over hele huis en alle leidingen doorgeknipt Beklaagde riskeert 18 maanden cel VCT

25 februari 2019

15u10 1 Genk Een 56-jarige man uit Genk sloeg in september 2015 de gezinswoning al een keer kort en klein met een bijl. De vijftiger werd daarvoor ook veroordeeld. Zijn echtgenote gaf het huwelijk toch nog een tweede kans. Maar toen ze in oktober 2016 definitief een punt wilde zetten achter de relatie, had dat zware gevolgen. G. (56) besmeurde het hele huis met mazout, strooide daarna wasverzachter en parfum uit over de woning en knipte alle leidingen door. “En daarna brak de hel pas echt los,” schetste de advocate van de echtgenote. De man riskeert 18 maanden cel.

Toen echtgenote H. op 29 oktober 2016 terugkeerde van een winkeluitstap met haar dochter, kon ze niet binnen rijden in de woning. G. had alle leidingen doorgeknipt, waardoor ook de garagepoort niet werkte. Samen met de politie stelde dochter L. even later de ravage vast die haar vader in het de het huis had aangericht. “Mevrouw is toen van de ene dag op de andere met haar dochters vertrokken. De volledige inboedel werd vernield en ook haar kledij. Ze had niets meer,” beschreef haar advocaat.

Banden plat

“Na de feiten in 2015 had ik hem nog een kans gegeven,” schetste slachtoffer H., die bijgestaan werd door haar advocaat en haar twee dochters. “Ik heb snel moeten inzien dat hij zijn belofte, om zich te laten begeleiden voor zijn depressie, niet zou nakomen. Hij had zelfs geen afspraak gemaakt. Hij had ook voortdurend contact met andere vrouwen.” H. trok met haar twee dochters naar een huurwoning. “Hij valt me nog regelmatig lastig. Ik weet niet wat hij daarmee wil bereiken. In oktober 2018 heb ik nog klacht ingediend bij de politie omdat hij de banden van mijn auto voor mijn woning had afgelaten.”

De vrouw zette de echtscheiding in, maar G. blijft haar belagen. “Hij duikt overal op en blijft maar berichten sturen en telefoneren. Zelfs terwijl mevrouw op de rechtbank zat voor de echtscheiding, stuurde hij haar berichten. Hij heeft geen enkele vorm van schuldinzicht”, pleitte de advocate van H.

De raadsman vorderde een morele en een materiële schadevergoeding. “Ook de dochters zijn hierdoor enorm geschaad. Dochter L. heeft alles gezien. Die twee meisjes zijn van de ene dag op de andere uit hun huis gezet en ze zijn nooit meer kunnen terugkeren.”

Enorme financiële schade

De aanklager benadrukte dat de belaging zeer ernstig is en vorderde een celstraf van 18 maanden. Een eventueel uitstel kon gekoppeld worden aan de voorwaarde van een residentiële opname voor G. “De eerste feiten dateren van 2015 en nu in 2019 is de situatie eigenlijk nog niet verbeterd. Door de enorme financiële schade die hij aanrichtte aan de woning, heeft beklaagde eigenlijk ook zijn eigen ruiten ingegooid. Hij heeft gehandeld uit een soort van wraak en als ik hem hier vandaag bezig hoor, somt hij een aantal feiten op die hij als een vrijgeleide ziet voor iets waar mogelijk ook in de toekomst geen maat meer op staat. Zelfs toen hij een eerste maal veroordeeld werd en een vrijgelaten werd onder voorwaarden, pleegde hij vrijwel onmiddellijk nadien nieuwe feiten en schond hij zijn contactverbod. Hij ziet zijn fouten niet in.”

Moeder en zus verloren

Volgens G. zelf escaleerde de situatie door een combinatie van feiten. Hij raakte na twintig jaar zijn vast werk bij Ford kwijt en sukkelde in een depressie. “In 2015 is mijn moeder overleden en tien maanden later pleegde mijn oudste zus zelfmoord,” beschreef de vijftiger. “Als uw vrouw waar je al 27 jaar mee gehuwd bent dan zegt ‘pleeg zelfmoord en spring in het kanaal’, dan is dat er ook over.” De man haalde ook aan dat er geld van de gemeenschappelijke rekening was verdwenen zonder dat hij daar uitleg over had gekregen.

Contactverbod

De strafrechter confronteerde G. met het feit dat hij zijn ex-vrouw bleef belagen, ook al werd hij al veroordeeld en kreeg hij een contactverbod opgelegd. “Ze kan mij toch blokkeren als ze dat niet wil,” besloot G.

Zijn raadsman begreep de frustratie van de man, al gaf hij toe dat G. die frustratie verkeerd geuit had. “Hij heeft twintig jaar lang mee voor de kinderen gezorgd en dan plots niets meer. Zonder enige vorm van uitleg. Ook niet over dat geld dat van de gemeenschappelijke rekening verdween. Hij moet zich rustig houden maar zij legt voortdurend klachten neer. Mevrouw is ook niet de brave huisvrouw.” De raadsman vroeg een straf met uitstel en stelde een ambulante begeleiding voor.

Vonnis volgt op 25 maart.