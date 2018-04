Genkenaar haalt medicatie met gestolen voorschriften 25 april 2018

D. (35) uit Genk en medebeklaagde S. (27) uit Turkije zijn beiden veroordeeld tot een celstraf van zeven maanden en een boete van 1.200 euro omdat ze met gestolen doktersvoorschriften medicatie afhaalde bij de apotheker. S. had het voorschriftenboekje van een dokter gestolen. Tussen 11 november 2014 en 9 februari 2015 vulde hij een aantal voorschriften zelf in om er medicatie mee te halen. De handtekening van de arts vervalste hij. Hij bezorgde ook een aantal voorschriften aan zijn kompaan D. (35) uit Genk. Die vulde enkele voorschriften in op naam van zijn moeder en haalde zo de gewenste medicatie bij de apotheker. Bij een tweede apotheker ving hij bot. D. leed aan een verslavingsproblematiek. Voor hem werd de celstraf met uitstel opgelegd. S. daagde niet op voor de rechtbank. (VCT)