Genkenaar en coach nationale ploeg Malawi

Ronny Vangeneugden zamelt sportkleding in

“Al zo’n 3000 kinderen gelukkig gemaakt” LXB

04 maart 2019

12u00 0

Ronny Vangeneugden, ex-voetballer bij en trainer van onder andere Racing Genk, is na een stage met The Flames die doorging in Genk terug in Malawi, waar hij nu twee jaar coach is van de nationale ploeg in het voertbalgekke land. Hij heeft daar op sportief vlak veel gerealiseerd. Malawi is één van de armste landen op het Afrikaanse continent. Voetbal is ginder het manna (voeding) van de jeugd. Alleen, de omstandigheden waarin kinderen voetballen zijn middeleeuws. “Op m’n rondreis door het land werd ik met de armoede waarin de mensen leven en de toestand waarin de jeugd voetbalt geconfronteerd”, vertelt Ronny Vangeneugden. Het greep Ronny en z’n vrouw Veerle Vandekerckhove zodanig aan dat ze bij ons gestart zijn met het inzamelen van voetbalschoenen, ballen, truitjes en andere benodigdheden om te sjotten.

Succes

Ronny deed hiervoor een beroep op de stad en de sportdienst van Genk, vrienden, oud-voetballers, clubs waar hij gespeeld en getraind heeft en Jef Gielkens (oud-directeur van het technisch instituut Sint- Lodewijk waar Ronny naar school ging) om voetbaluitrustingen bij elkaar te krijgen. Met succes, zo blijkt! “In een jaar tijd konden we met nog goed bruikbare tweedehands sportkledij 3000 kinderen in een complete voetbaloutfit steken”, laat Ronny weten. “Recent is nog een container verscheept naar Malawi met zo’n 500 voetbalschoenen, bij de 400 ballen en honderden truitjes, broeken, kousen en scheenlappen. Hiermee kunnen we bijkomend 500 kinderen blij maken.”

Noodzakelijk

De uitrustingen zijn absoluut nodig, vindt Ronny. “Als ik bij de jeugdverenigingen (lees, clubs) langs ga, stel ik vast dat een kind een blauwe kous draagt, een tweede voetbalt met de andere kous. Velen sjotten op blote voeten. Het gebeurt regelmatig dat ze slechts met één schoen op het veld staan, de andere staat hij af voor één van hun vrienden”. Bovenop de inzamelactie die blijft lopen, is Ronny erin geslaagd om met het project Route 2030 van de Vlaamse Regering en de Belgische Voetbalbond drie jaar lang 65.000 euro subsidie te bekomen. “Hiermee wordt ginder een kunstgrasveld aangelegd”, licht Ronny toe. “Verder bouwen we er kleedkamers met douches, keuken en klaslokalen rond. Niet enkel voetballen is voor de jeugd belangrijk, ook het naar school gaan. Met de bouw combineren we beiden”, vervolgt Ronny.

Sporen

Twee jaar leven en werken in Malawi laat z’n sporen na? “Ik zie dat de kinderen die nochtans in miserabele toestanden moeten leven, blijven lachen en plezier maken. Ze zijn met echt weinig tevreden”, getuigt Ronny. “Wat ik hier meemaak, is leerrijk. Het is een eye opener! De armoede laten mij en Veerle niet koud. In het begin gaven we uit eigen zak geld aan bedelende kinderen. Maar dat kunnen we niet blijven doen. Wel ondersteunen we sinds we hier zijn vier families op financieel vlak. We geven hen de kans aan de mannen om een opleiding te volgen zodat ze een betere toekomst voor zichzelf en hun families hebben.” Nog bruikbare voetbalkleding en voetbalschoenen kunnen binnengebracht worden bij de technische school Sint- Lodewijk (nu opgenomen in het Atlascollege) op de Mosselerlaan in Genk.