Genkenaar draait eerste kortfilm ‘Broodnodig’ LXB

18 februari 2019

17u18 1 Genk Welgeteld 5 draaidagen en 50 uur filmen heeft Ayby Cetin (25) - hij studeerde juni vorig jaar af aan de Luca School of Arts op C Mine in Genk - nodig gehad voor ‘Broodnodig’. Daar houdt hij exact 20 minuten van over. Het is z’n eerste kortfilm die hij gemaakt heeft voor z’n masterproef. “Toch is het géén studentenfilm”, laat hij horen. “Integendeel, de kortfilm zie ik als m’n visitekaartje om te tonen wat ik in m’n mars heb.” Zelf stond hij niet achter de camera, hij deed de regie over z’n eigen kortfilm en zorgde voor het geld om de film te kunnen draaien.

Ayby Cetin is erin geslaagd een aantal BV’s te overtuigen mee te spelen in z’n kortfilm: Hans Rooyaards, die meespeelt bij Samson & Gert, Carla Schram, bekend voor haar rol in de Vlaamse film Patser. En hij kon ook Louis Talpe, beter gekend als Mega Toby, strikken voor z’n film. “Ik kreeg z’n gsm-nummer te pakken, belde hem maar ik hoorde z’n voicemail”, legt hij uit. “Tot m’n grote verbazing contacteerde hij mij. Hij zag het verhaal wel zitten en hij speelt in Broodnodig de rol van een flik.”

Eigen talent

Geen BV’s in de hoofdrollen, dus. Ayby kiest voor jong acteertalent uit Genk en omgeving. “’Broodnodig’ speelt zich in Genk af en is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Bovendien wordt in de film citétaal (de aparte taal van de Genker wijken, red.) gesproken. De personages zijn gebaseerd op mensen uit m’n eigen wijk uit Waterschei. De film vertelt het verhaal van een jongeman van 20 die financieel in slechte papieren zit. Om er weer bovenop te komen, pleegt hij een overval die mislukt. Daarna pleegt hij een home jacking”, licht de nog jonge filmregisseur toe. ‘Broodnodig’ is een actiefilm met een knipoog. “Het is een misdaadkomedie”, verklapt hij. “Er komt veel actie in voor, met veel spektakel in beeld. Maar er zitten ook scènes in waarmee kan gelachen worden.”

Droom

Z’n grote voorbeeld is Michael Bay. “Hij is voor mij de beste regisseur van actiefilms. Ik heb elke film van hem gezien. Hij heeft een geheel eigen stijl, ik werk aan m’n eigen stijl. Ik hou van snelle acties, felle kleuren en ik prefereer bewegende shots”, aldus nog Ayby Cetin die droomt van het maken van een langspeelfilm. “Daar wil ik naartoe werken, ik weet dat ik de lat hoog leg. ‘Broodnodig’ zie ik als een springplank.” De kortfilm gaat in première bij Euroscoop in Genk. Alleen, de datum hiervoor ligt nog niet vast.