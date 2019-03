Genkenaar boort gaatjes in brandstoftanks van 43 auto’s (en komt relatief goed weg in de rechtbank) DSS

12 maart 2019

15u25 0 Genk De rechtbank in Tongeren heeft een 35-jarige Genkenaar veroordeeld die vorig jaar in Midden -Limburg de brandstoftanks van 43 wagens leegpompte. Hij kreeg een gevangenisstraf van 24 maanden met uitstel en een boete van 800 euro. De man moet aan zijn slachtoffers een schadevergoeding van bijna 10.000 euro betalen en draait op voor de gerechtskosten. Een milde beslissing. De procureur vroeg vorige maand nog een effectieve celstraf van 42 maanden.

De dertiger kroop van oktober 2016 tot januari 2017 onder 43 wagens en vrachtwagens om gaatjes in de tanks te boren. Op die manier tapte hij de brandstof af. Naast Genk was hij ook actief in Houthalen-Helchteren, Hoeselt, Beringen en Hasselt. Op 31 januari 2017 liep hij op een parking in Beringen tegen de lamp. Bij een huiszoeking werd een resem slangetjes en trechters gevonden waarmee hij de brandstofdiefstallen pleegde.

Merkkleding

Tijdens het onderzoek bekende de man ook nog enkele diefstallen en woninginbraken. Bij een van die inbraken ging hij aan de haal met merkkleding, luxehorloges en juwelen. De man moest vorige maand voor 51 feiten voor de rechter verschijnen. Hij beweerde dat hij de diefstallen pleegde, omdat hij voor 50.000 euro schulden had.

Na zijn arrestatie zat hij vier maanden in voorhechtenis, en werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. Toch leverde zijn verblijf in de cel hem niet de nodige inzichten op. Op 13 mei 2018 boorde hij alweer een gaatje, ditmaal in de benzinetank van een man uit Meeuwen-Gruitrode. Aan zijn slachtoffers en hun verzekeringsmaatschappijen moet de dertiger, naast de waarde van de brandstof, ook de herstellingskosten en de gerechtskosten terugbetalen.