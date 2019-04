Genkenaar (20) opgepakt na schot met alarmpistool tijdens trouwstoet MMM

16u29 5 Genk Een trouwstoet op de Westerring in Genk zorgde zaterdag voor een hinderlijke en gevaarlijke situatie. Eén man vuurde met een alarmpistool in de lucht. De twintiger werd aangehouden voor verstoring van de openbare orde.

Zaterdagnamiddag rond 17 uur werd het verkeer op de Westerring in de richting van Opglabbeek gehinderd door een trouwstoet die stilstond op de rechterrijstrook. Toen de politie ter plaatse kwam, stak een deelnemende bestuurder de stoet voorbij via de pechstrook en vuurde daarbij zes keer in de lucht. De bestuurder werd aangemaand om te stoppen. Tijdens de controle van de 20-jarige Genkenaar en zijn wagen raakten de gemoederen verhit, wat de situatie op de Westerring nog onveiliger maakte. Er moest bijstand gevraagd worden van andere politiepatrouilles. De twintiger werd bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Het alarmpistool en enkele doosjes met patronen werden in beslag genomen. Er zijn pv’s opgesteld voor kwaadwillige belemmering van het verkeer en voor illegale dracht van een wapen. “Feesten mag in onze stad, maar tegen onaanvaardbaar gedrag bij dit soort stoeten blijven we reageren”, vindt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Vanuit de politie wordt hier blijvend aandacht aan besteed.”