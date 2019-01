Genk zet levende poplegende

Neil Young in de spots LXB

16 januari 2019

12u00 0 Genk Vanaf 17 januari tot 23 maart dit jaar kunnen fans van de Canadese singer en songwriter Neil Young op één plek terecht voor z’n muziek, z’n persoon en wat hij betekent voor de popmuziek: de bibliotheek van de stad! De muziekafdeling van de bib brengt met een breed en gevarieerd programma een ode aan the Godfather van de Grunge zoals Neil Young genoemd wordt. De concrete aanleiding is het feit dat hij 50 jaar toert en artiest is. “Vandaag is een bibliotheek in tijden van streaming en downloads veel meer dan een aanbieder van een colelctie cd’s en muziekboeken”, wist de schepen van cultuur Anniek Nagels te vertellen.

Proeven

“We willen zoveel mogelijk bezoekers op een laagdrempelige manier muziek laten ontdekken en proeven”, vulde ze aan. “Onze mensen in de bib gidsen bezoekers door het brede muzieklandschap. Dat doen ze met een eigen muziekblog. Ook ontmoeting is een prioriteit. We organiseren steeds meer optredens en evenementen.” In dat kader werkt de bib een project uit rond bekende muziekfiguren.

Legendes

Met Bob Dylan werd het startschot van de nieuwe aanpak door de muziekafdeling gegeven. Nu volgt Neil Young. “We zetten levende legendes in de spotlights”, wierp Sarah Houbrechts, coördinator van het programma. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een expo over Neil Young. “We tonen platenhoezen en gadgets maar ook originele en exclusieve foto’s van hem”, lichtte ze toe. Verder staan een lezing over de man. Verder wordt de documentaire Herat of Gold (een van z’n bekendste hits). Hrman Verbeke, Niel Young- kenner bij uitstek, stelt een nieuw boek over de zanger voor. En natuurlijk, z’n songs en muziek live brengen kan niet ontbreken. De band Lenoise brengt een tribute aan Neil Young. Meer info over het hele programma vindje op www.neilyoungingenk.be.