Genk voert als eerste centrumstad van Vlaanderen nieuw uitleensysteem in LXB

05 februari 2019

15u37 0

Genk is de eerste van 13 centrumsteden in Vlaanderen waar in de bibliotheek van de stad een nieuw systeem voor het uitlenen van boeken, dvd’s en cd’s is getest en uitgerold. Hiervoor ging de stadsbibliotheek - een glazen huis aan het stadhuis - vier dagen dicht. Al die tijd heeft een team van medewerkers van de bibliotheek, van Cultuurconnect (doet digitalisering van de bibliotheken in Vlaanderen) en de Nederlandse firma Wice het vroegere systeem verwijderd en omgezet naar de nieuwe aanpak. “Nu krijgen de leden van en de bezoekers aan de bibliotheek de mogelijkheid online te betalen voor diensten die niet gratis zijn”, weet de schepen van cultuur Anniek Nagels (CD&V) te vertellen.

Voordelen

“Zo moet de bezoeker nu minder stappen zetten om een boek uit te lenen dan vroeger. Ook is het mogelijk om voor alle bibliotheken één tarief vast te leggen voor het uitlenen van boeken bijvoorbeeld”, vult ze aan. Vlaanderen wil in alle 300 openbare bibliotheken naar één systeem van uitlenen van boeken en ander materiaal gaan. “Bibliotheken kunnen een netwerk vormen en hierdoor meer en beter gaan samenwerken. Dat geeft voordelen. Stel dat je in de bib van de plaats waar je woont niet het boek vindt dat je wenst maar het is wel in de bib van de naburige gemeente aanwezig dan kan het boek per direct naar de aanvrager worden gebracht. Door te kiezen voor één geïntegreerd systeem dat in héél Vlaanderen wordt gebruikt, kunnen bibliotheken efficiënter en vlotter gaan werken.”

De eerste

Limburg is de eerste provincie waar het nieuw digitaal systeem wordt ingevoerd. Eerst worden de bibliotheken van 30 Limburgse gemeenten die tot nog toe gebruik maken van het uitleensysteem van de provinciale bib in Hasselt omgeschakeld. De overige gemeenten volgen. Ze hanteren een ander systeem dan het nieuwe. “We betalen voor de invoering ervan 0,24 eurocent per inwoners en de rest wordt bijgepast door de Vlaamse overheid”, legt Anniek Nagels uit. “Alle medewerkers van onze bib zijn nu opgeleid om met het systeem te werken”.