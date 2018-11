Genk prijkt op jaarkalender van

wereldwijd bekend koffiemerk LXB

22 november 2018

12u00 0 Genk Jaarlijks brengt het wereldwijd bekende koffiemerk Lavazza een jaarkalender uit. Deze telt twaalf foto’s. Van Genk worden de maanden mei en juni geïllustreerd met foto’s uit de stad. “We zijn bijzonder trots dat Genk één van de zes plaatsten wereldwijd is die mogen figureren in de kalender”, reageerde burgemeester Wim Dries.

Groen en natuur

De Lavazza-kalender brengt foto’s over het thema Good to earth. De foto’s uit Genk zijn genomen in het Heempark, het natuur- en educatiecentrum van de stad. Op een foto staan bijen. “In het heempark zorgen de de bijen voor inspiratie”, merkte de schepen van leefmilieu Gianna Cattiatore op. “ Enkele jaren geleden hebben we een heus bijenplan gelanceerd. Het is gewoon super dat deze inspanningen nu voor héél de wereld worden getoond.” Volgens Wim Dries hebben de kunstenaar en fotograaf heel goed onze uitdagingen weten te capteren. “We zijn een stad die zichzelf al een paar keer heeft moeten heruitvinden. Bovendien kiezen we resoluut voor een duurzame toekomst. We zijn een groene centrumstad met ruimte voor mens en natuur.” Naast Genk staat nog foto’s uit Thailand, Marokko, Kenia, Zwitserland en Colombia.