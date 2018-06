Genk on Stage boekt record met 135.000 bezoekers 27 juni 2018

02u51 0 Genk Het gratis stadsfestival Genk on Stage kende niet enkel een veilig verloop zonder noemenswaardige incidenten. Ook werd gedurende de drie dagen dat het festival in de binnenstad werd gehouden een recordaantal bezoekers genoteerd.

Welgeteld 135.000 liefhebbers van muziek en sfeer hielden zich op rond de negen podia waar in totaal 125 artiesten en bands de festivalgangers in vervoering brachten. Alle pleinen waren volzet. Het vorige record dateert van drie edities geleden. Toen werden 115.000 bezoekers geteld. Nu goed 20.000 méér. Zondag alleen al kwamen 65.000 muziekfans naar het festival. De focus dit jaar lag ook op herbruikbare bekers en de inzameling van petflesjes. "Hiermee sparen we een goeie ton afval uit", stelt schepen van Evenementen Lotte Trippaers. De petflesjes die niet verboden waren, werden op vier recyclagepunten ingezameld. Wie 20 flesjes binnenbracht, kreeg in ruil een gadget. Aan de inzameling was ook een goed doel gekoppeld. Met de opbrengst van het project financieren jongeren een woestijnreis naar Marokko. Daar gaan de jongeren onder andere bomen gaan planten. (LXB)