Genk krijgt 32 ton voeding van Vincentius Limburg LXB

16 januari 2019

12u00 2 Genk In afwachting van de levering van voedingswaren van de Europese Unie voor de Limburgse verenigingen van Vincentius - ze verdelen voedselpakketten, kleding en andere artikelen aan gezinnen en kinderen in armoede - heeft Vincentius Limburg een samenaankoop van goederen gedaan. Hiervoor heeft ze uit eigen middelen exact 100.000 euro uitgetrokken. Bij Vincentius Genk- Zutendaal werd nu een tweede levering van voeding gedaan. “Het gaat in totaal om zo’n 32 ton”, liet Guido Vandebrouck, de voorzitter van Vincentius Genk en Zutendaal. “De overgrote meerderheid ervan is melk, goed 28.000 liter. De rest bestaat uit chocopasta, aardbeiconfituur, tomaten, wortelen en doperwten.”

Door de voorraad

De hoeveelheid wordt onder 14 Limburgse verenigingen van Vncentius verdeeld. “Voor Gen krijgen we 17.000 liter melk. Hiermee kunnen we ons voor de komende maanden behelpen. Per maand delen we 4000 liter melk uit. Vorig jaar hebben we met eigen middelen voor 50.000 euro voeding gekocht.” Wanneer wordt de levering van de Europese Unie die Vincentius is toegezegd gebracht. “Ons is half of eind volgende maand gezegd”, liet Vandebrouck ons weten. “We hebben nu alle voeding voor het jaar 2017 verdeeld. Voor 2018 hebben we nog niks van de Europese Unie gekregen. Veel verenigingen van Vincentius zitten door hun voorraad heen.”, aldus Guido Vandebrouck die nog stelt dat als de situatie blijft duren minder geld kan vrijgemaakt worden voor bestrijding van de kinderarmoede.