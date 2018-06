Genk en Riemst zijn officieel kindvriendelijk 19 juni 2018

02u54 0 Genk Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) heeft acht Vlaamse steden en gemeenten het label 'kindvriendelijk' toegekend. In Limburg zijn Riemst en Genk erbij.

Het label werd gelanceerd door de internationale beweging Child Friendly Cities, en lauwert gemeenten en steden die het kinderrechtenverdrag toepassen op alle vlakken die een impact hebben op de jeugd. "Dit is een stimulans om verder te blijven werken aan een kindvriendelijk klimaat", zegt Genks schepen van Jeugd Anniek Nagels. "Als je kinderen laat meedenken, komen ze vaak met een vernieuwende blik."





De jury had een hele reeks argumenten die in het voordeel van Genk vielen. Zo heeft de stad een sterke traditie van investeren in jeugdwerk. De focus ligt op inspraak van de jeugd, die dan met de stad en andere partners acties kan opzetten voor het welzijn van jongeren. Voor Riemst gaf onder meer de inzet van de gemeente om jongeren samen te brengen in de dorpen de doorslag. "We hebben goed uitgebouwde basisvoorzieningen", aldus burgemeester Mark Vos. "Het kindvriendelijk beleid is een gedeeld verhaal, in dialoog met de diensten." Jeugdschepen Bert Cilissen laat dan weer weten dat er gewerkt wordt aan een groen speelweefsel, met veilige en toegankelijke verbindingen tussen alle speel- en kinderplekken.





(LXB)