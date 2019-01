Genk brengt presentiegeld op 213

euro, het maximum toelaatbaar bedrag LXB

24 januari 2019

12u00 0 Genk Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten het presentiegeld voor gemeenteraadsleden en politici die zetelen in een commissie (s) te verhogen. Genk kiest ervoor 213 euro per zitting te betalen. Het maximumbedrag dat door de Vlaamse overheid is bepaald. Het minimum is 48 euro. “We komen van 203 euro, en nu 213. Alle partijen in de gemeenteraad zijn hiermee akkoord gegaan”, reageerde burgemeester Wim Dries.

Minder uitgaven

Toch leidt het niet tot een stijging van de uitgaven. “Integendeel, we geven minder uit”, vulde Wim Dries aan. “Sinds begin dit jaar moet de integratie van het OCMW in de gemeente rond zijn. Hierdoor vallen OCMW-raden weg en moeten we geen presentiegelden betalen.” De stad spaart geld uit dat nu gaat naar verhoging van de presentiegelden. De stijging is een compensatie voor het feit dat de stad voor de raadsleden geen laptop of tablet ter beschikking stelt. “We gaan wel volledig digitaal want de raadsleden kunnen van thuis uit en online informatie bekomen over de zittingen en de punten die er behandeld worden”, legde Dries uit.

Charter

Gaby Colebunders (Pvda), enig verkozene van z’n partij in de gemeenteraad, is het niet eens met het optrekken van de presentiegelden. “Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zou het presentiegeld een symbolische vergoeding voor de tijd die raadsleden besteden aan hun politiek mandaat moeten zijn”, liet Colebunders horen. Hij zit in de gemeenteraad en in vier commissies. Samen is dat een vergoeding van 1065 euro per maand. “Het is meer dan een leefloon voor een alleenstaande dat 910 euro bedraagt”, wierp hij op. “In een stad waar een op de drie kinderen in armoede leeft geeft het college met de stijging van presentiegelden een verkeerd signaal aan de Genkenaren”, aldus nog Colebunders. Hij staat de gelden af aan de Pvda. “Als verkozene heb ik een ethisch charter ondertekend voor een integere politiek. In het charter staat dat we financiële voordelen verbonden aan het mandaat overmaken aan de partij.”