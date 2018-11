Genk beleefde drukste herfstvakantie ooit LXB

12u00 0 Genk De herfstvakantie was voor de stad Genk een tot nog toe ongeziene voltreffer. “Het was de meest drukke herfstvakantie ooit in Genk”, zegt schepen van Toerisme Lotte Trippaers. In amper één week tijd werd Genk aangedaan door meer dan 55.000 dagjesmensen en toeristen.

Vijf topevenementen zorgden voor dit uitzonderlijk cijfer. De Vurige Vijvers, die door het slechte weer op drie in plaats van de voorziene vier avonden plaatsvond, bracht 30.000 bezoekers (vorig jaar waren er dat 80.000) op de been voor een feeërieke wandeling langs een licht- en vuurparcours in Park Molenvijvers. De Sint-Maartenstoet mocht langs de straten van de binnenstad meer dan 5.000 toeschouwers verwelkomen. Op C-Mine lokte Wondergrond, een attractie voor kinderen in de oude mijngangen van Winterslag, liefst 8.500 bezoekers. Verder woonden 2.000 personen het Koninklijk Landjuweel - een wedstrijd voor amateurtoneelgezelschappen in Vlaanderen en Brussel - bij. Het werd voor het eerst georganiseerd in Genk.

Burton

Een andere topper is The Word of Tim Burton, een tentoonstelling over het artistieke werk van de Amerikaanse Hollywoodster, regisseur en kunstenaar van Tim Burton. Afgelopen week werd daar de 50.000ste bezoeker geteld. In de herfstvakantie kwamen 8.000 personen naar de expositie die nog tot en met 26 november dit jaar loopt op C-Mine.