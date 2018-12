Gemeenteraad keurt nieuw reglement rond speelstraten goed LXB

28 december 2018

12u00 0 Genk Op de allerlaatste gemeenteraad van de huidige legislatuur werd een vernieuwd jeugdreglement voorgesteld én goedgekeurd. Het heeft betrekking op burgers die hun straat of buurt willen omvormen tot speelstraat. “We vereenvoudigen de aanvraag”, aldus schepen van Jeugd Anniek Nagels. De stad lanceert in het voorjaar van 2019 de online procedure.

Met de komst van het reglement kan de burger ervoor kiezen om slechts een bepaald gedeelte van de straat als speelstraat in te richten. “We versoepelen ook de periode waarin de speelstraat mogelijk is”, zegt jeugdschepen Anniek Nagels. “Aanvragers kunnen kiezen tussen verschillende opties: een aaneensluitende periode van een aantal weken of enkele weekends. Zelfs is het mogelijk dat de straat op één vaste dag in de week wordt afgesloten voor kinderen, zodat zij daar ongehinderd kunnen spelen en ravotten”.

Verder heeft het college van burgemeester en schepenen het reglement verder versoepeld wat betreft het aantal buurtbewoners dat zich akkoord moet verklaren met de inrichting van een speelstraat. “Dat wordt beperkt tot 50 plus 1", stelt Nagels. Het aantal personen die verplicht verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken op de speelstraat bedraagt drie. Tenslotte zorgt het stadsbestuur nog voor een extraatje. “De mensen achter de speelstraat kunnen een koffer met allerhande spelmateriaal krijgen zoals bijvoorbeeld Viking Kubb. Ook een volleybalnetje stellen we ter beschikking alsook de nodige promomaterialen”, besluit schepen Nagels.