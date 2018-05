Geen gewonden bij verdachte cafébrand in Kolderbos 17 mei 2018

02u49 0 Genk Aan de Hooiweg in Genk is woensdagochtend brand uitgebroken bij café Anadolu. Er was niemand aanwezig en er vielen geen gewonden.

Een aanpalend appartementsgebouw liep lichte schade op. De brandweer snelde ter plaatse, want die waren vlakbij bezig met een oefening. "Binnen in het café hing er veel zwarte rook", zegt kapitein Joost Lismont van brandweerzone Oost Limburg. "Met vijftien collega's vielen we het vuur aan, en konden we beletten dat het vuur zich verder verspreidde. Het leek te zijn ontstaan aan de toog."





Alle pistes open

Eén appartement kreeg wat rook binnen, maar de woonst kon snel worden verlucht. Over de exacte oorzaak bestond woensdagvoormiddag nog geen duidelijkheid. De politie wilde alle pistes uitsluiten en liet daarom een verkeerdeskundige van het parket ter plaatse komen. Het domein werd volledig met lint afgespannen. Alle pistes staan voorlopig nog open. Het café moet tijdelijk gesloten blijven, de schade loopt hoog op.





(MMM)