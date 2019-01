Gecrashte bestuurder blijkt ook messteken in de buik te hebben Toon Royackers

27 januari 2019

18u34 17 Genk Een bestuurder die zondagmorgen in een gracht belandde langs de Europalaan in Genk, bleek ook verschillende messteken in de buik te hebben. De 53-jarige man uit Turnhout werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is zijn toestand weer stabiel.

Het ongeval gebeurde kort na vier uur ter hoogte van het uitrittencomplex van de E314. De wagen was er plots van de rijbaan geslipt en in de gracht blijven steken. Toen hulpdiensten ter plaatse snelden, bleek de man verwondingen te hebben, die helemaal niet veroorzaakt konden zijn door het ongeval.

De lokale politie Carma onderzoekt het bizarre ongeval. Ook een wetsgeneesheer en het gerechtelijk labo kwamen zondagochtend ter plaatse. Zij moeten nagaan met welk wapen de man gestoken werd, en wanneer dat precies gebeurd is. Het slachtoffer zelf kon voorlopig niet verhoord worden, omdat hij zondag verschillende operaties moest ondergaan. Mogelijk werd de man eerst gestoken met een mes, is hij dan in zijn auto op de vlucht geslagen. Mogelijk werd hij ook na het ongeval nog gestoken. Het parket Limburg bevestigt dat verschillende pistes onderzocht worden.