28 januari 2019

12u00 0 Genk Groot was de verrassing toen burgemeester Wim Dries tijdens de pronkzitting voor de aanstelling van prins carnaval Jan Hendrix (62) uit de grote namaaktaart zag stappen. Jan VII zal de scepter zwaaien over het Genker carnaval en de stoet die op zaterdag 2 maart door de straten van de stad zal trekken. “Ik wist al anderhalf jaar dat ik prins carnaval zou gaan worden”, verklapte Jan Hendrix die als medewerker aan de stad een jarenlange ervaring heeft met de organisatie van feesten en grote evenementen in Genk.

Geheim

Tot twee dagen voor z’n aanstelling moest hij erover zwijgen. “Toen heb ik het m’n drie dochters verteld waarna we met de familie een feestje hebben gebouwd.” Bij de familie Hendrix valt de appel niet ver van de boom, zo blijkt. Z’n broer Jos was in Genk de eerste prins carnaval van de 21 ste eeuw. In 2001 werd hij voor de Orde van de Spasbinken, die de stoet organiseert, tot prins verkozen. Ook is Jan al jaren nauw betrokken met het Genker carnaval. “Nu hebben ze me gevraagd of ik het zag zitten om prins te worden”, wierp hij op. “Ik heb niet lang moeten nadenken, ik zei ja en ik ga ervoor.”

Voor iedereen

“Ik wil niet enkel dat de mensen leute en plezier beleven tijdens het carnavalseizoen in Genk”, stelde de kersverse prins carnaval. “Ik wil dat carnaval een feest wordt waar echt iedereen van kan genieten. Het is de enige periode in het jaar dat de kleine man in de straat kan lachen met situaties en personen in de samenleving zonder mensen of groepen te kwetsen.” Jan weet wat hij wil als prins carnaval. Meer nog, hij maakt van carnaval zelfs een werkwoord: Iedereen Carnavalt maar met respect! “Onder dit motto wil ik dat carnaval voor iedereen toegankelijk en gevierd wordt”, bekende hij.

In z’n dna

Carnaval zit bij Jan Hendrix niet enkel in z’n dna. Het kadert ook in z’n beroep als coördinator op de dienst evenementen van de stad Genk. “Jarenlang heb ik alleen events georganiseerd. Nu kan ik op een héél team rekenen voor de organisatie van de Oh Parade (de jaarlijkse 1 meistoet), de Zondagmarkt, de Sint-Maartenviering, de Vruige Vijvers en nog andere grote evenementen. Feesten is héél belangrijk in het leven. Mensen laten genieten. Hen kansen geven om positief in het leven te staan en hen plezier bezorgen. Daar doe ik het voor”, besloot Jan Hendrix die met prins carnaval te zijn toch een prachtig einde breit aan z’n carrière bij de stad. De oh Parade op 1 mei dit jaar zal het laatste evenement zijn waar Jan met te stad en een héél team z’n stempel op zal drukken.