Gaby Colebunders (PVDA) staat op Luikse lijst om zo zitje in Kamer te veroveren

08 maart 2019

17u08 1 Genk Stoelendans bij PVDA/PTB. Genkenaar Gaby Colebunders komt komende verkiezingen op voor de Kamer, maar doet dat niet in Limburg. Hij staat op de lijst in Luik. Reden: meer kans op een zitje.

Gaby Colebunders staat op de Luikse lijst voor de federale verkiezingen. Als de partij evenveel stemmen haalt als bij de provincieraadsverkiezingen, heeft Colebunders een grote zekerheid op een zitje in het parlement. Dat maakte hij zelf bekend.

In theorie maak het bij federale verkiezingen niet uit waar kandidaten wonen. Dat beseft ook PVDA Limburg. Ayse Yigit uit Houthalen gaat de federale lijst al trekken, Kim Dewitte doet dat voor Vlaanderen. Maar Colebunders - die in Genk blijft wonen - kaapt nu de derde plaats weg bij de Luikse lijst. “In ruil komt collega Frédéric Gillot, parlementslid in de Waalse regering, op in Limburg", zegt Colebunders.

Op basis van de provinciale uitslag zou het voor de PVDA vanuit Luik haalbaar zijn om minstens drie zetels te veroveren, want dan automatisch eentje voor Colebunders zou zijn. Volgens de partij spreken zij niet in landsdelen, en hebben zij ook één nationale partijvoorzitter, namelijk Peter Mertens.