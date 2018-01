Gaat centrale Langerlo tegen vlakte? PROJECTONTWIKKELAAR WIL SITE OMTOVEREN TOT BLOEIEND INDUSTRIETERREIN XAVIER LENAERS

02u26 0 Karolien Coenen Bij het stadsbestuur is een aanvraag ingediend om de installaties van de elektriciteitscentrale van Langerlo te slopen. Genk Gaat de failliete elektriciteitscentrale van Langerlo tegen de vlakte? Als het van Global Estate afhangt wel. De projectontwikkelaar heeft bij de stad een aanvraag ingediend om de gebouwen te slopen en een naaldbos van 3,5 hectare op de site te kappen. Nadien moet het terrein een industriefunctie krijgen. "De site biedt extra kansen voor onze stad", reageert burgemeester Wim Dries.

Genks Burgemeester Wim Dries (CD&V) loopt alvast warm voor de plannen van projectontwikkelaar Global Estate. "Als Langerlo extra bedrijven kan aantrekken, is dat een goede zaak voor de werkgelegenheid. Net als voor de Ford-site hanteren we de norm van 25 jobs per hectare", zegt hij. "We hopen dat oud-medewerkers van de centrale dan op dezelfde plek aan de slag kunnen. We stellen een belangrijke voorwaarde op ecologisch vlak. Bedrijven die het milieu zwaar belasten, zullen we weigeren. In geen geval mogen de bedrijven de milieudruk op Genk-Zuid verhogen." Een extra troef voor het aantrekken van bedrijven is de ligging. "Dicht bij de autowegen die Limburg doorkruisen, maar bovenal wordt de site goed ontsloten door het Albertkanaal en het spoor", zegt Wim Dries.





(Nog) geen eigenaar

Opvallend. Hoewel Global Estate al een aanvraag voor sloopvergunning heeft ingediend, is de projectontwikkelaar nog geen eigenaar van de site. "Voor zover bekend is de centrale, die nu wordt beheerd door de curator, nog niet verkocht", reageert Jan Van Wijngaarden, federaal secretaris van Gazelco (de sector waartoe de centrale hoorde, red.). De rechtbank moet zich hierover nog uitspreken. "Er is wel een zeer schappelijk bod bij de rechtbank neergelegd", voegt de vakbondsman eraan toe. "Het is toch heel bizar om nu al een sloopvergunning te vragen, terwijl de centrale nog niet van de hand is gedaan. Jammer dat het zo moet lopen. Wie zegt overigens dat we de centrale niet nodig zullen hebben bij een stroomtekort?"





Global Estate heeft alvast wel de knowhow voor het slopen van elektriciteitscentrales. Zo heeft ze de centrale van Ruien in de Vlaamse Ardennen al met de grond gelijkgemaakt. De bijhorende explosies om de koeltorens tegen de grond te werken, trokken toen heel wat aandacht. Of ook Langerlo een dergelijk lot wacht, is nog maar de vraag.





Bewogen geschiedenis

Wel kende de centrale, die goed veertig jaar heeft gedraaid en stroom geleverd heeft aan zo'n 700.000 gezinnen, een bewogen geschiedenis. Acht jaar geleden nam E.ON het gebouw over van Electrabel. Het bedrijf kreeg een vergunning om er een biomassacentrale van te maken. In 2010 verkocht E.ON de centrale aan de Duitse groep German Pellets die snel de fakkel doorgaf aan Granuul Invest, een bedrijf uit Estland dat april vorig jaar definitief de stekker uit de centrale trok.