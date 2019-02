Ga eens op congres in Bokrijk en Thor Central LXB

27 februari 2019

12u00 0 Genk Bokrijk en Thor Central in Genk zijn twee van de zes locaties die in Vlaanderen toetreden tot het netwerk van Flanders Heritage Venues. Ze bieden zalen en lokalen aan voor congressen en vergaderingen.

De opname in het netwerk is goedgekeurd door Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. Het netwerk is door de lokale congresbureaus en Toerisme Vlaanderen opgezet en uitgebouwd. “Concreet beschikken we over vergaderruimtes in het Kasteel van Bokrijk en in twee historische huizen in het openluchtmuseum”, vertelt de gedeputeerde voor toerisme en voorzitter van de vzw Domein Bokrijk, Igor Philtjens (Open Vld). “De meeting-industrie wint steeds meer aan belang en levert bovendien meer op dan het reguliere toerisme.”

Een heel traject

Om deel uit te maken van het hierboven vermelde netwerk heeft Bokrijk een begeleidingstraject gevolgd. “Met een unieke erfgoedbeleving en een groene omgeving heeft Bokrijk een onderscheidend aanbod in huis om op het vlak van meetings, conferenties en events een belangrijke rol te gaan spelen”, stelt Philtjens. De vergaderruimtes die Bokrijk aanbiedt, kunnen gecombineerd worden met een gamma aan teambuildingsactiviteiten. “Zo wordt Bokrijk een plek waar bedrijven in alle rust hun ideeën, producten en diensten kunnen heruitvinden.”