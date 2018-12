Forddirectie schenkt gastenboek en andere archiefstukken aan de stad “Eerst veilig bewaren en daarna ontsluiten” LXB

18 december 2018

12u00 2 Genk Vandaag is het dag op dag twee jaar geleden dat bij de Fordfabriek van Genk de laatste wagen van de band liep. Juist op die dag heeft de Forddirectie het archief van de PR- afdeling overgedragen aan de stad en de vzw Mijn-Erfgoed.

In opdracht van Ford legde een fotograaf uit Genk in zwart-witfoto’s de hele bouw en opstart van de productie van de eerste Fordauto’s die in Genk van de band liepen vast voor het nageslacht. Verder zitten er foto’s bij van de Genkse persfotograaf Johnny Harsch. Het pronkstuk van de schenking is het gastenboek waarin heel wat grote namen uit de politiek en bedrijfswereld hun handtekening hebben gezet, nadat ze een bezoek hadden gebracht aan de fabriek. Prominent in het boek staat de handtekening van de kleinzoon Henry Ford, de founding father van het Fordimperium. “Het vertelt de geschiedenis van Ford Genk aan de hand van een opeenvolging van markante feiten die zich in de fabriek voordeden”, stelde Kristof Reulens, de erfgoedcoördinator van de stad. “Het geeft ons informatie over een periode van 50 jaar van de opening tot en met de sluiting van de fabriek.”

Het gastenboek

“Het gastenboek roept veel herinneringen op en die kunnen we nu mee in kaart brengen, en er eventueel verhalen aan koppelen”, zegt schepen van cultuur Anniek Nagels. “We kunnen nu de stukken van de puzzel samenleggen. Het zal veel werk vergen om het archief te doorpluizen en op orde te brengen.” Het stadsbestuur heeft meerdere doelen met het Fordarchief. “Zo moeten we de foto’s die we kregen één voor één gaan scannen en duiden”, vulde schepen Nagels aan. “Vervolgens zetten we de foto’s in onze databank waar men ze online kan raadplegen. Maar in eerste instantie gaan we het archief veilig opslaan en bewaren in het erfgoeddepôt van de stad dat ondergebracht is in de bibliotheek. De ontsluiting ervan is nog niet voor morgen”, aldus nog de schepen.

Bewaren

Bij het overgemaakte archief zitten vele honderden artikels uit kranten en tijdschriften die over Ford Genk zijn geschreven. “We moeten ze zuurvrij maken, anders zijn ze verloren en blijft er niets meer van over”, zegt Kristof Reulens. “Hiervoor hebben we dozen met speciaal zuurvrij papier dat de persknipsels beschermt tegen de tand des tijds.” Eerder had de Forddirectie al enkele stukken uit het archief overgedragen aan de stad. Een pronkstuk is de koperen koker die bij de bouw van Ford Genk in 1962 in een steen werd geplaatst en na de sluiting terug licht zag. Hierin zaten drie kranten die bijna vergaan zijn. Ook zaten daar twee munten bij: een Duitse mark en een zilveren 50 frankstuk!