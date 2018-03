Fontein doet plein tussen winkelcentra weer bruisen 10 maart 2018

De heraanleg van de Rootenstraat, die shopping 1 en 2 met elkaar verbindt, is gisteren afgerond. Schepen van openbare werken Ali Caglar (CD&V) huldigde in het bijzijn van handelaars uit de binnnestad de fontein in, te midden van de straat die omgebouwd is tot een groot plein. De fontein is het pronkstuk van de Rootstraat, volgens de schepen een paradepaardje. "Over de hele lengte van de straat hebben we bomen aangeplant en perken met planten aangebracht", zei Caglar. "Er zijn zitbanken. Kortom, de straat is een gezellige winkelpromenade." De fontein is dé blikvanger. De waterpartij neemt 175 vierkante meter in en bestaat uit 80 prefab betonelementen die als een puzzel in elkaar werden gestoken. De fontein kan tot 10 meter hoog water spuiten. "We kunnen de kleur van het water veranderen", vervolgde Caglar. Rond de fontein zijn ronde zitbanken geplaatst. De heraanleg van de Rootenstraat kadert in grootschalige verfraaiingswerken van enkele centrumstraten, goed voor een investering van vier miljoen euro. (LXB)