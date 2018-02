Flatgebouw even geëvacueerd voor brand 12 februari 2018

De hulpdiensten hebben zaterdagavond een flatgebouw in de Vennestraat even geëvacueerd nadat er brand uitgebroken was in de kelder. De oorzaak is vermoedelijk een kortsluiting in een wasmachine. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle, waarop de bewoners weer naar binnen mochten. De schade aan het gebouw bleef beperkt. (RTZ)