Fietslessen voor vrouwen

kennen veel bijval in Genk LXB

21 maart 2019

12u00 0 Genk Voor het derde jaar op rij kunnen volwassen vrouwen die nooit gefietst hebben of gewoon niet meer kunnen laat staan durven fietsen, het alsnog leren in de fietsschool. Het is een opzet van het Vrouwencentrum Genk. Vandaag is de fietsschool een succesverhaal. In de lente en het najaar wordt telkens een lessenreeks gehouden. “Die in het voorjaar is volzet. Vijftien vrouwen leren nu fietsen”, reageert Karen Ziembicki, lesgever aan de school. “Voor de lessen in de herfst hebben zich nu al zeven vrouwen gemeld. De vraag neemt toe.”

Redenen

Het zijn veelal vrouwen van allochtone afkomst (al of niet hier geboren) die naar de fietsschool komen. “Er zitten ook autochtone vrouwen tussen”, stelt Karen. Om uiteenlopende redenen willen ze het fietsen (terug) onder de knie krijgen. Marie is 68 en heeft 2 jaar niet meer gefietst. “Ik ben bij een afdaling over kop gegaan met breuken tot gevolg. Ik durfde niet meer fietsen. Hier leer ik m’n angst overwinnen zodat ik terug kan gaan fietsen.” Samah (33) uit Waterschei heeft nog nooit gefietst. “Ik kan niet met de auto rijden. Ik leer fietsen om naar de shopping of fitness te gaan. En ik wil m’n kinderen, die al met de fiets naar school gaan, begeleiden.” Andere vrouwen willen met de fiets van en naar het werk gaan.

Niet schools

De vrouwen oefenen eerst in een beschermde omgeving. Ze trainen in of buiten het stadion van Racing Genk. Als ze er na een aantal lessen klaar voor zijn, fietsen ze op straat. De vrouwen oefenen op kleine fietsen. “Beginners zijn bang om tegen de grond te gaan”, bekent Karen. “Zo kunnen ze wanneer ze hun evenwicht verliezen een val voorkomen. De lessen verlopen stapsgewijs en zijn niet schools”. Er zijn ook fietslessen voor kinderen die door Campus 03 (Huis van het kind) georganiseerd worden. Verder kunnen tienermeisjes veilig leren fietsen. Zaterdag 6 april houden alle deelnemers aan de fietsschool met hun gezin een fietstocht in Genk. Meer info op www.genk.be/fietsschoolgenk.