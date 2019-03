Fietsersbond steekt fietsers hart

onder de riem op de Applausdag LXB

21 maart 2019

12u00 0 Genk Vandaag stonden op 170 plaatsen in héél het land teams in de ochtendspits paraat om fietsers te belonen met een warm applaus. Het is nationale Applausdag! Een van de teams stond aan de rotonde op Place Misère, een druk knooppunt waar auto’s, bussen en fietsers het rondpunt gebruiken. De voorbijkomende fietsers kregen van een aantal leden van de Genker fietsersbond naast luide felicitaties ook 50 goodiebags cadeau van het Limburgs provinciebestuur dat de actie ondersteunt. Ze werden aangemoedigd met slogans zoals “Fijn dat je fietst” of ‘Hoppa”.

Knelpunt

De fietsbond van Genk koos niet toevallig de Place Misère uit om de fietsers een hart onder de riem te steken. “Het is een knelpunt voor fietsers”, stelt Jan Fabry, de voorzitter van de fietsersbond. “Hier mengen auto’s, bussen en fietsers zich op de rotonde. Oké, het fietspad op de rotonde is met rode kleur aangeduid en grenst aan het rijvak voor het gemotoriseerd verkeer. Toch is het niet zonder risico’s voor de fietsers. Je ziet hier fietsers die te voet oversteken aan de rotonde. Het rondpunt is niet overzichtelijk genoeg voor fietsers.”

Gevaarlijk

Rutger Barendse fietst met z’n twee kinderen Luc en Hanne naar school. “We rijden elke dag over de rotonde”, laat hij weten. “Het gebeurt regelmatig dat we bijna door een auto omvergereden worden. De kinderen laat ik zeker niet alleen over de rotonde rijden. Te gevaarlijk!” Volgens de Genker fietsbond doet de stad heel wat om de veiligheid en het fietscomfort te verbeteren. “We ijveren er nog voor om op de Bret, waar veel scholen liggen, ook een schoolstraat (geen auto’s toegelaten een half uur voor en na de schooltijd) in te richten. “We gaan er ook voor om in Genk een autoloze zondag te houden.”