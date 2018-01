Fietsdelen met 200 groene fietsen op 20 locaties 23 januari 2018

02u41 0 Genk Sinds gisteren kan je op 20 locaties verspreid over héél de stad fietsdelen, een initiatief van Mobit dat mee ondersteund wordt door het stadsbestuur. "Er staan 208 fietsen ter beschikking in de stad", reageerde schepen van mobiliteit Michaël Dhoore.

Dhoore somt de voordelen van fietsdelen op. "Zo verminderen we het gebruik van de auto in de stad en verlagen we de CO2-uitstoot. Met fietsdelen willen we zoveel mogelijk Genkenaren en bezoekers aan de stad stimuleren om voor de korte verplaatsingen de fiets te gebruiken in plaats van de wagen."





Om te kunnen fietsdelen, moet de gebruiker een app op z'n smartphone downloaden. "Met de app zie je waar de dichtsbijzijnde fiets klaar staat. Vervolgens scan je de QR-code en start je rit", licht Bernard De Groote, CEO en medestichter van Mobit, toe. "Eenmaal op je eindbestemming aangekomen, zal je app de fiets automatisch en vanop afstand sluiten."





Fietsdelen kost een habbekrats. Voor registratie bij Mobit betaal je een waarborg van 49 euro. "Maar tot 22 februari betaalt elke Genkenaar die zich registreert slechts 29 euro", stelde Dhoore. "Tot dan schenkt de stad 10 euro fietstegoed als je in die periode een bedrag oplaadt in de wallet van de app."





Een gebruiker die zich uitschrijft, krijgt de waarborg en het resterende bedrag in de wallet terugbetaald. Mobit lanceert met de start van fietsdelen enkele nieuwe toepassingen.





"Je kan de fiets een kwartier op voorhand reserveren", liet De Grote weten. "Je kan de fiets ook op pauze zetten." (LXB)