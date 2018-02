Fietsdelen: al 450 registraties in twee weken 09 februari 2018

02u54 29 Genk Het fietsdelen werd nog maar twee weken geleden ingevoerd in de stad en het is al een succesverhaal. Tot nog toe werd 600 keer een groene en goed herkenbare fiets ontleend en gebruikt voor korte verplaatsingen.

"Zo'n 450 mensen hebben zich laten registeren om een fiets te gebruiken", zegt schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore. "Zo'n start hadden we niet verwacht, zeker als je weet dat de lancering van het fietsdelen gebeurde bij slecht weer." De Genkenaren zien in dat de fiets een ideaal vervoermiddel is om zich over korte afstanden mee te verplaatsen." Een andere troef van het fietsdelen is dat de gebruiker om het even waar op het openbaar domein de fiets kan achterlaten.





"Elke dag krijgen we tussen de 10 en 15 inschrijvingen binnen", zegt Bernard De Groote van Mobit, het bedrijf dat het fietsdelen aanbiedt. "Wat nu al opvalt, is dat de fietsen niet vaak tijdens de ochtend- en avondspits worden gebruikt. De overgrote meerderheid rijdt er overdag mee rond in de stad."





Pauzetoets

Nog deze maand zal Mobit een nieuwigheid invoeren. Wie straks met de fiets naar de bakker gaat, kan een kwartier op voorhand op z'n smartphone op een pauzetoets drukken waardoor de gebruiker vijftien minuten mag blijven staan zonder dat hij er extra voor moet betalen. (LXB)