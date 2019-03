Faroek en politie op zoek naar overvaller uit Genk MMM

27 maart 2019

16u31 0 Genk De politie is op zoek naar een verdachte man die in de nacht van 1 op 2 januari twee overvallen pleegde op nachtwinkels in Genk.

De man kwam met een Lidl-zak binnen in zaak aan de Weg naar As. Daar bedreigde hij de uitbaatster en ging er met 180 euro vandoor. Iets later deed hij hetzelfde aan de Rozenkranslaan.

Daar drukte de uitbaatster van een nachtwinkel op een knop waardoor de elektrische rolluiken naar beneden gingen. De dader sloeg in paniek en glipte net onder de rolluiken door.

De politie is nu op zoek naar een mogelijke getuige die vlak na de eerste feiten langs wandelde. Tips zijn welkom via 0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu.