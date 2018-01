Familie van KRC Genk massaal aanwezig bij afscheid Louis Croonen 02u38 0 Foto Karolien Coenen Ook Jo Vandeurzen en burgemeester Wim Dries waren aanwezig op de uitvaart. Genk In de kerk van Oud Waterschei werd zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Louis Croonen. Hij stierf onverwacht op 5 januari op 83-jarige leeftijd. Croonen was in het verleden voorzitter van de Raad van Bestuur van KRC Genk, richtte VZW Kleine Prins, Koerier en De Krant op en stond ook mee aan de wieg van onder meer VTM.

De kerk liep helemaal vol voor de afscheidsdienst. Zo'n 600 mensen woonden de plechtigheid bij. Onder hen ook de hele familie van KRC Genk. Huidig voorzitter van KRC Genk is Peter Croonen, de jongste zoon van Louis. Nieuwe trainer Philippe Clement, ex-voorzitter Jos Vaessen, Pierre Denier, Jos Daerden, Patrick Janssens, Herbert Houben, Mathieu Cilissen,... kwamen allemaal hun steun betuigen. De dienst werd geleid door priester Willy Cortleven, een studiegenoot van Louis.





Louis had sinds kort één achterkleinkind, tien kleinkinderen en vijf zonen: Marc, Michel, Wim, Peter en Steven. Ten gevolge van acute leukemie overleed die laatste op amper achtjarige leeftijd. De enorme impact die deze gebeurtenis achterliet, was de aanleiding voor Louis om samen met zijn vrouw Micheline Lenaerts De Kleine Prins op te richten. Een vzw voor de omgeving van kankerpatiënten. Op 18 februari 2017 moest Louis ook afscheid nemen van Micheline, de liefde van zijn leven. "Geniet nu maar met je belangrijkste gesprekspartner Moeke ergens daarboven", stelde zijn zoon Wim.





Begenadigd spreker

Uit de dienst bleek dat Louis een begenadigd spreker was. Ook zijn doorzettingsvermogen, positivisme en verantwoordelijkheidsgevoel werden in de verf gezet. "Ik herinner me de vele zondagen dat we met vijf zonen op fanfaremuziek door het hele huis achter je aan marcheerden en de vele avonden dat je mensen thuis verzamelde om Koerier op te richten. Mijn papa was cool", aldus zoon Marc.





Zoon Peter noemde zijn vader zijn 'eerste fan en criticus'. "Je hebt niet geleden toen het zover was. Onverwacht ben je ingeslapen, met een lekkere boterham nog in jouw hand. Ik ben zo blij je nog gesproken te hebben op de dag van jouw heengaan. Je wenste me succes op de winterstage van Genk, onze geliefde club. Ik heb veel van jou geleerd en ben je heel dankbaar voor wat Moeke en jij me hebben gegeven: liefde, raad, de Croonen-clan. Met trots kan je zeggen: I did it my way." (BVDH)