Familie Anthonissen runt al 70

jaar station van Shell in Genk “We zijn geen nummer binnen de groep” LXB

26 februari 2019

12u00 0 Genk De familie Anthonissen is een begrip in Genk. Ze baat al 70 jaar lang een Shellstation uit aan de Vennestraat in Winterslag. Reden genoeg voor de ceo van Shell België om naar Genk te komen en de familie persoonlijk in de bloemen te zetten. “Een mooie geste”, vindt Dirk Anthonissen (51) de derde generatie in de familie die het pompstation runt. “Het toont aan dat we in zo’n wereldwijd bekende firma geen nummer zijn”, vult hij verder aan. Maar de familie baat ook al 80 jaar een fietsenzaak en een garage uit, en dat doet ze eveneens aan de Vennestraat.

Drie zaken

Gerard Anthonissen, de opa van Dirk, opende een Shellstation. “Hij heeft eerst nog een aantal jaren als kompel kolen gedolven in de André Dumontmijn (de man die de kolen in 1902 ontdekt heeft) van Waterschei. Maar hij verliet de mijn en hij begon met een pompstation”, vertelt z’n zoon Mathieu Anthonissen die in de voetsporen van z’n vader trad. Van een pompstation alleen kon Gerard niet leven. Hij opende een fietsenhandel. Z’n zoon Mathieu nam het benzinestation en de fietsenwinkel in 1964 over. “Ik heb er ook nog een garage bij geopend”, licht Mathieu, die ondanks z’n gezegende leeftijd niet vies is om de handen uit de mouwen te steken, toe. Hij herstelt nog elke dag fietsen. Dirk Anthonissen baat sinds 1989 de drie zaken uit.

Als eerste

“M’n vader is de eerste geweest die in Genk met een pompstation van Shell is begonnen”, bekent Mathieu. “En binnen Shell zijn we de familie die het langst en onafgebroken een pompstation uitbaat. M’n vader begon met één pomp waar je enkel benzine kon tanken en die je met de hand moest bedienen. Je moest de benzine met een zwengel oppompen. Toen was de prijs voor één liter benzine (lees, vlak na de tweede wereldoorlog) 4 frank. Later verdween de manuele bediening. In plaats kwam een elektrische pomp die je met één druk op een knop in werking zette. Nog later werd een tweede pomp geplaatst, een voor diesel”, aldus Mathieu Anthonissen.

Met de paplepel

Z’n zoon Dirk had elektronica gestudeerd maar is toch in de voetsporen van z’n vader getreden. “Als kind heb ik geregeld aan de pomp gestaan”, laat hij horen. “Ik droeg een petje en een t-shirt van Shell. Fier als een gieter hielp ik de klanten. Ik werd ervoor beloond, ik kreeg fooien van de klanten. Bovendien sleutelde ik met plezier aan brommers, en ik mocht als kind ook met auto’s rijden. Niet op de weg maar ik reed ze in en uit de garage. M’n vader heeft me niet gepushed om de zaak over te nemen. Het was m’n eigen keuze. Ik zet de traditie van m’n opa en m’n vader verder.”

Geen nummer

“Aan de pomp is er geen werk meer, het is zelfbediening”, vult Dirk Anthonissen aan. “M’n moeder (Jeannine Achten, 77 jaar) bediende jarenlang de pompen. Klanten kregen ook zegels waarmee ze na een volle spaarkaart geschenken en gadgets mee naar huis konden nemen. De zelfbediening eindigde met de opkomst van de tankkaart.” 70 jaar een Shellstation dat door dezelfde familie wordt uitgebaat, komt vandaag net veel meer voor! “We zijn bij Shell gebleven, ook al kregen we andere aanbiedingen. We voelen ons bij hen geen nummer”, besluit Dirk.