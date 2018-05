Eyecandy toont 50 diverse jongeren in lolly's 19 mei 2018

Eyecandy of portretten van jongeren in de vorm van een lolly. Nog tot 30 september kan je ze overal in de binnenstad tegenkomen. Negen fotografen zocht en vond Noortje Palmers, de curator van het lolly- project, om 50 gewone Genkse jongeren tussen de 16 en 26 jaar en verspreid over de wijken in de stad te vereeuwigen op foto. Op de voorzijde van elke lolly kan je de jongeren recht in de ogen kijken, op de achterzijde wordt iets verteld over de geportretteerde.





"Ze zijn zo gekozen dat ze een staalkaart vormen van het dna van Genk: heel divers", zegt schepen van Jeugd Anniek Nagels. Meer info op www.eyecandy.be.





(LXB)