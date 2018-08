Extra maatregelen voor beruchte Poolse supporters 08 augustus 2018

02u28 0 Genk Donderdagavond ontvangt KRC Genk in de Luminus Arena het Poolse Lech Poznan. De fans van de bezoekende club hebben een stevige reputatie. In de tribunes dansen ze met de rug naar het veld (dat noemt men zelfs 'de Poznan'), doen ze de 'Wall of Death' en gebruiken ze graag veel vuurwerk. De stad en de politie hebben hun huiswerk gemaakt.

Burgemeester Wim Dries (CD&V) kent de reputatie van de Polen die in 2009 al bij Club Brugge op bezoek kwamen. Hij vat de maatregelen samen in vier puntjes. Omdat de duizend tickets voor het bezoekersvak allemaal verkocht werden, was er vrees voor Polen in het thuisvak, maar dat heeft de club voorzien. "Er worden geen kaartjes meer verkocht op de dag van de wedstrijd. Op voorhand kon je enkel een ticket online kopen als je al geregistreerd was bij KRC Genk. Aan het loket moet je een paspoort tonen", stelt Dries.





Ten tweede hebben de Poolse supporters de gewoonte te voet van de stad naar het stadion te gaan. "Er wordt een helikopter ingezet en er zijn beduidend meer agenten aanwezig", geeft Dries aan. Ten derde mogen de Poolse bezoekende supporters parkeren met hun voertuig op de parking van de bezoekers. Veel Polen komen immers zelf met de wagen er worden maar een tweetal supportersbussen aangekondigd.





"Ten slotte worden er lijnbussen ingezet die de Polen indien nodig vervoeren, vooral met oog op de terugweg. Er wordt ook gekeken of ze vooral in Genk of in Hasselt zitten, zodat eventueel een bus verder rijdt naar de Limburgse hoofdstad", legt de burgemeester uit. "Hopelijk blijft voetbal zo een feest... en wint Genk!"





(BVDH)