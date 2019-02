Everzwijn valt fietser aan in Bokrijk, man gewond afgevoerd MMM

19 februari 2019

18u19 0 Genk Op het domein van Bokrijk is dinsdagnamiddag rond 17 uur een fietser aangevallen door een everzwijn. De man werd gewond afgevoerd.

Over de exacte omstandigheden bestaat nog geen duidelijkheid, maar het slachtoffer liep volgens de eerste berichten zware verwondingen op. Of dat door het everzwijn komt, of door het vallen met de fiets, is nog niet duidelijk.

Later meer.