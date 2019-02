Everzwijn valt fietser aan in Bokrijk: “Hij zwierde mij met fiets en al de lucht in” Marco Mariotti

19 februari 2019

18u19 53 Genk Op het domein van Bokrijk is dinsdagnamiddag rond 17 uur een fietser aangevallen door een everzwijn. De man werd gewond afgevoerd met snijwonden aan de benen. “Dat beest kwam op mij afgestormd, ik had geen tijd om te vluchten”, vertelt Kris.

Rond 16 uur fietste Kris terug van zijn werk via de achterzijde van Bokrijk langs de Nieuwe-Heidestraat. Die weg neemt hij heel regelmatig. “Plots dook er in het midden van het fietspad een everzwijn op”, vertelt hij vanuit het ziekenhuis. “Het was echt een groot beest. Hij bleek zich bedreigd te voelen, en ik wist dat ik zéker niet moest doorfietsen.”

Kris stopte op ongeveer 20 meter van het everzwijn en probeerde zich snel om te draaien met zijn fiets. “Maar nog voor ik mij kon draaien, stormde hij op mij af. Hij beukte schuin langsvoor op mij en mijn fiets. Nog voor ik het goed besefte vloog ik met fiets en al de lucht in. Er zat zo’n kracht achter, het ging zo snel."

De man weet zelfs niet meer of hij op de grond viel, maar hij bloedde aan zijn been en heup. “Ik heb meerdere snijwonden opgelopen. Zeker die aan mijn heup is ernstig, daar moet ik zo dadelijk nog aan geopereerd worden. Of dat door de slagtanden van het zwijn komt? Het zou kunnen, maar het ging zo snel dat ik het zelfs niet heb kunnen zien.”

Voorbijgangers verwittigden de hulpdiensten en Kris werd met spoed overgebracht naar het Jessaziekenhuis in hasselt. Daar werd hij gehecht en zal hij later nog moeten geopereerd worden aan zeker drie diepe snijwonden, ondermeer aan de heup.

De boswachter ontfermde zich over de fiets van het slachtoffer. Het dier werd inmiddels al afgeschoten.

Drijfjacht

Opvallend is dat deze middag een drijfjacht plaatsvond in Lanaken dat ook grenst aan het Nationaal Park Hoge Kempen. Daarbij werden elf evers afgeschoten.