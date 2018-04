Even enthousiast paaseitjes rapen als in 1913 03 april 2018

Paashaas? Nooit van gehoord. Alleen de echte klokken brengen immers paaseieren in de weilanden van Bokrijk. En die werden dankzij honderden kinderen afgelopen weekend weer bliksemsnel gevonden. Het is een jaarlijse traditie in Bokrijk: Pasen vieren zoals dat meer dan honderd jaar geleden ook al gebeurde. Toen lagen er helemaal geen chocolade eitjes in het veld verstopt, maar wel echte gekleurde kippeneitjes. Maar het enthouiasme om ze allemaal te vinden was zondag en maandag niet kleiner. Na de goedkeuring van mijnheer pastoor mochten alle jongens en meisjes het veld in rennen. De voorbije dagen lagen er in Bokrijk alles samen niet minder dan 10.000 eitjes verstopt. Die zijn intussen vermoedelijk allemaal gevonden.





(RTZ)