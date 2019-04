Evacuatieoefening uit bus door

scholengemeenschap De Speling LXB

08 april 2019

12u00 0 Genk Om kinderen van lagere scholen uit Genk te leren hoe ze best handelen wanneer zich op de schoolbus een incident voordoet, werd een oefening gehouden om zo snel mogelijk de bus te verlaten.

De busevacuatie die gebeurde bij busmaatschappij Jacobs in Genk was een initiatief van de scholengemeenschap De Speling. De laatste is de koepel van alle vrije basisscholen in Genk die samen zo’n 6.000 kinderen tellen. Basisscholen maken veel gebruik van busvervoer om te gaan zwemmen, naar een toneelvoorstelling te gaan of om zich te verplaatsen naar de zee- of bosklassen.

Op elke basisschool werd een bus gestald die héél de dag ter beschikking stond van de kinderen. Hierdoor kregen de kinderen onder begeleiding van hun leraar en de preventieadviseur op school voldoende tijd om degelijk te oefenen. Aan het eind van de oefeningen met de verschillende leerjaren lukte het de kinderen om binnen de dertig seconden de bus te verlaten. Iets wat volgens Piet Vanmarsenille, de coördinerend preventieadviseur van De Speling, een héél scherpe tijd was. Meer nog, het is de tijd die volwassenen normaal moeten zien te halen wanneer ze bij een noodsituatie een bus moeten verlaten. Om zich optimaal voor te bereiden op de evacuatie-oefeningen volgden de preventieadviseurs van alle scholen van De Speling zelf een initiatie.