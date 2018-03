Europees project rond industriële cultuur 2.0 22 maart 2018

02u55 0 Genk Zo'n 80 gasten uit acht Europese landen, maken nog tot vrijdag kennis met de rijke industriële cultuur 2.0 die zich in Limburg heeft ontwikkeld.

Het kadert in Central Europe, een project dat drie jaar loopt en waarvoor Europa drie miljoen euro uittrekt. De vzw Stebo ontvangt zo'n 300.000 euro. Samen met de stad organiseerde ze gisteren het onthaal en de rondleiding van de gasten op de vroegere mijnsites C-Mine, La Biomista en Thor Cental (Genk), Connectera (Eisden), B-Mine (Beringen) en Zolder-Luchtfabriek (Heusden-Zolder) die vandaag een nieuwe bestemming hebben en nog volop in ontwikkeling zijn. "We leggen de focus op de mens in de vroegere mijnregio", stelde Ina Metalidis, coördinator van het Europees project en medewerker van Stebo. "Hoe kunnen tradities, verenigingen en talenten van mensen uit de streek een basis vormen voor innovatie in de industrie en creatief ondernemen? Zo organiseert Stebo workshops, een jobevent gericht op industie 2.0 (3D-printing, slimme industrie,...) en trekt ze door de acht landen. "We leggen uit wat industriële cultuur inhoudt en welke verhalen mensen uit de gebieden te vertellen hebben", aldus Ina Metalidis. Meer info op www.inducult.eu. (LXB)