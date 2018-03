Essers mag niet kappen (slot) RAAD VAN STATE MAAKT EINDE AAN UITBREIDINGSPLAN XAVIER LENAERS

21 maart 2018

02u49 0 Genk Het plan van Essers om twaalf hectare bos aan de Transportlaan in Winterslag te kappen om daar hallen op recht te zetten voor de uitbreiding van zijn farma-activiteiten is nu helemaal van de baan. De Raad van State heeft het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) dat het bos omzette in industrie immers vernietigd.

Met de uitspraak van de Raad van State komt een eind aan een prodecureslag die vijf jaar heeft geduurd. Essers vindt de uitspraak geen grote verrassing.





"We voelden de bui hangen", bekende Bob Van Steenweghen. "Nu is de noodzakelijke uitbreiding aan de Transportlaan onmogelijk gemaakt."





"We zijn bijna vijf jaar verder sinds de start van dit dosier", verduidelijkt Gert Bervoets, de ceo van Essers. "We respecteren de beslissing van de Raad van State en we gaan de hele procedureslag zeker niet opnieuw beginnen. In het belang van onze klanten en medewekers kijken we liever vooruit", liet hij weten.





Extra transporten

"We denken nu aan een andere manier om toch uit te kunnen breiden. De groeiende vraag van onze farmaklanten vangen we op binnen onze al bestaande sites. Het betekent wel exta transporten tussen de sites. Daarom blijven we zoeken naar een duurzame oplossing om alle farma-actitivteiten te bundelen op één locatie. We gaan nu verschillende alternatieven onder de loep nemen. Het is bijzonder jammer dat de uitbreiding niet lukt aan de Transportlaan", besloot hij.





Precedent

Beroep tegen de uitspraak van de Raad van State kan niet meer. Voor de natuurverenigingen, die naar de Raad van State zijn gestapt, is de uitspraak een precedent.





"We zijn niet enkel dolblij met de vernietiging van het GRUP. Maar vooral stemt het ons tevreden dat hier een belangrijk principe overeind blijft. Het Essersbos is een Europees beschermd natuurgebied, en daar mag niet aan geraakt worden", stelde Jos Ramaekers. "Daar ging het om in het hele dossier. Vlaanderen heeft de Europese regels niet nageleefd."





Voorwaarde

Jos Ramaekers haalt nog een ander argument aan waardoor de Raad van State het kappen van het Essersbos nu tegenhoudt.





"Goed zeven jaar geleden kreeg Essers een vergunning om voor een eerdere utibreiding van z'n acitviteiten twee hectare bos te kappen", herinnerde hij zich. "Er was wel een voorwaarde verbonden aan de vergunning. Essers moest beloven om het resterende gedeelte van het natuurgebied (de 12 hectare bos) te herstellen en te beheren. Maar Essers heeft nagelaten dit te doen. Ze mocht het bos omzetten in industrie."





"Nu zitten Essers maar ook de Vlaamse regering (die laatste besliste om bos om te zetten in industrie) op de blaren, ze hebben ongelijk gekregen", besloot Jos Ramaekers.