Escaperoom rond valpreventie in het ziekenhuis 27 april 2018

Patiënten die moeilijk te been zijn of kampen met een of ander ongemak lopen een verhoogd risico op valpartijen.

Om medewerkers van Ziekenhuis Oost- Limburg en studenten verpleeg- en vroedkunde aan de Limburgse Zorgacademie (LiZa) bewuster te maken van de valrisico's werd in het ziekenhuis een escaperoom ingericht. Het initiatief kadert in de Week van de Valpreventie. "Het gebeurt dat patiënten ongewild op hun kamer wat water hebben gemorst of hun sporttas langs het bed laten staan. Of stoelen staan in de weg. Allemaal hindernissen waarover de patiënten kunnen struikelen", legden Andy en Anja Swennen, zorgcoördinator bij Ziekenhuis Oost- Limburg en coördinator van het simulatie- en vaardigheidscentrum aan het LiZa, uit. Ze zijn ook initiatiefnemers van de escaperoom. Ze hebben allerhande obstakels kriskras in een ziekenkamer geplaatst. Maar de deelnemers stappen met een beperking zoals een blinddoek of een looprek de escaperoom binnen. "Daar komen ze levensechte situaties tegen waar patiënten mee geconfronteerd worden als ze bevoorbeeld 's nachts uit bed moeten om naar het toilet te gaan", lichten Andy en Anja verder toe. "Ze moeten ook opdrachten uitvoeren. Als ze die tot een goed eind brengen, kunnen ze de code breken waarmee ze uit de room ontsnappen." (LXB)