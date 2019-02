Energy Lab is het neusje van de zalm voor de

opleidingen in duurzame en slimme energie LXB

26 februari 2019

12u00 0 Genk In de T2 Campus op het Thor Park (vroegere mijnsite van Waterschei), waar meer dan 300 opleidingen in hedendaagse en toekomstige technieken en technologieën worden aangeboden, werd vandaag een Energy Lab in gebruik geopend. Hetgeen gebeurde in het bijzijn van Lydia Peeters en Jo Vandeurzen, de Vlaamse ministers van energie, gezin en welzijn. In het Energy Lab staan op een oppervlakte van 1500 vierkante meter meer dan 60 apparaten en installaties in . Ze vertegenwoordigen een waarde van meer dan een half miljoen euro. Hiermee kunnen studenten en mensen die al werken in de sectoren van verwarming, koeling en ventilatie in realistische omstandigheden - er wordt niet meer gewerkt met simulaties - opgeleid en bijgeschoold worden. “Met het lab spelen we in op de noden die bij bedrijven en mensen bestaan”, stelt Patrick Delocht, innovator op de T2 Campus.

Uitdaging

“Installateurs staan vandaag voor de uitdaging om constant bij te blijven”, vult hij aan. “Het is een vakgebied dat razendsnel verandert. Het gaat niet enkel om klassieke systemen van verwarming maar ook om koeling. En je heb de transitie naar energiezuinige en naar duurzame systemen: warmtepompen en zonne-energie”. Bedrijven in de hierboven vermelde sectoren vinden moeilijk geschoold personeel. “Met het Energy Lab spelen we daar op in”, aldus nog Patrick Delocht. “En de opleidingen die we in het lab aanbieden, slaan aan. Nu al kennen we een kwart meer inschrijvingen dan vorig jaar, horen we bij Syntra en de VDAB, twee belangrijke partners op de T2 Campus.

Energiehuis

Een blikvanger in het Energy Lab is het energiehuis dat in hout is opgetrokken en bij de 200 vierkante meter groot is. “Op het gelijkvloers beschikken we over een doe-woning”, legt Tom Nijssen van T2 Campus uit. “Hier kunnen cursisten oefenen op reeële installaties van sanitair, ventilatie en boiliers die draaien op warmtepompen.” Op de bovenverdieping is een demo-woning ingericht waar met alle mogelijke technologieën van moderne woningen kan gewerkt en getest worden. Er zit domotica in waarbij je onder andere op afstand de verwarming kan aan- en uitzetten en de gewenste temperatuur instellen. Op het dak liggen zonnepanelen.” Op het dak van de T2 Campus ligt straks ook een energiedak waar ervaring kan opgedaan worden met windmolens, zonnepanelen en warmtepompen. Een tweede eyecatcher is het zogenaamde smart home, een plek waar slim met energie wordt omgegaan. Hier wordt sinds kort de unieke opleiding batterij-specialist aangeboden. Volgend jaar kan dar voor energiecoach gestudeerd worden.